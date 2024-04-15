笑看天下：中東危機 美已引爆

伊朗發火，非同小可！伊朗於當地時間上周六（13日）深夜11時左右，向以色列發動大規模襲擊，報復伊朗駐敍利亞大使館遇襲。以色列國防軍發言人哈加里證實，伊朗發射逾300件武器，包括自殺式無人機、彈道導彈和巡航導彈，以軍已攔截來自伊朗絕大多數襲擊，強調以軍將不惜一切代價保護公民。

從網上影片可見，以色列多地受導彈和無人機襲擊，宗教聖地耶路撒冷聖殿山、以色列國會上空都可見導彈如雨下；以軍出動鐵穹防空系統等攔截，在天空引發巨大火光，亦有導彈爆炸發出紫光，軍事網誌估計係彈道導彈於大氣層外被攔截。網傳有以色列導彈失效，喺半空中自行爆炸，部分伊朗導彈擊中目標，引起熊熊烈火。

伊朗加入中東戰場，美國肯定頭痕。眾所周知，伊朗係武器出口國，為俄羅斯提供唔少軍火；兩伊戰爭後嘅幾十年裏，伊朗軍力得到很大發展。根據《全球火力》網站2019年度排名，伊朗綜合軍事實力在全球137個國家排名第14位，喺中東地區僅次於土耳其和埃及。伊朗曾宣稱擁有射程達2,000公里嘅導彈，可打到美國和以色列。要言之，伊朗絕對係軍事強國，美國絕對唔敢睇小。

大家都睇到，伊朗大規模襲擊以色列後，美國總統拜登隨即取消休假，從家鄉特拉華州急急返回白宮，進入戰情室與國家安全顧問沙利文、防長奧斯汀、國務卿布林肯等國安團隊召開緊急會議，商討局勢。美國最新針對中東地區局勢嘅調兵部署，包括可以擊落來襲導彈及無人機嘅神盾驅逐艦，另一艘亦重新調派往有關地區。看來，伊朗雖曾警告美國不要介入以色列受襲一事，然而美國「人在江湖，身不由己」，中東危機已引爆！