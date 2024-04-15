自成一家：日本站在反華最前線

很多人喜歡用「一衣帶水」來形容中日關係，意思是兩國僅隔着一條像衣帶一樣的水域，地理位置接近，關係應該很融洽才對。可惜雙方在現實中更像是兩條平行線，無論過去多年怎樣努力，都無法成為盟友。原因是大家的政治意識形態不同，而且日本的對華戰略在很大程度上受地緣政治學說影響，對中國長期保持高度警惕。

所以這麼多年來，經貿領域一直是中日關係中最主要的「壓艙石」。中日產業結構高度互補，令中國成為拉動日本經濟增長的一股重要力量，促使日本有強烈動機和中國友好。然而，近年中國企業逐漸壯大兼升級，開始挑戰日企地位，雙方的經貿關係正由昔日的合作變成競爭關係，動搖到兩國發展的「壓艙石」。

更甚的是，中國一向是日本企業賺錢的最大市場，日企也成為中國最大的外國投資者群體之一。但3年疫情期間的出入限制，加上中國國內反日情緒升溫，許多日本企業在中國投資愈來愈謹慎甚至是去中國化，轉向越南等東南亞國家投資，進一步拖累本已舉步維艱的中日關係。

民意是影響中日關係走向的另一條支柱。近年日本人對中國的印象愈趨負面，早前有民調顯示，約七成半受訪日本人不喜歡中國，這種民間情緒自然會影響東京政府的對華政策。本來日本政壇有親華派，是日本與中國發展關係的主要憑藉，但目前這股勢力已愈來愈單薄，在自民黨有影響力的親華派領袖二階俊博，早前更宣布不參加下屆眾議院選舉，被視為親華派的挫折。日相岸田文雄日前訪問美國，聲言中國對世界構成最大的挑戰，並與華府達成加強軍事合作的協議，意味日本已銳意站在反華最前線。中日關係未來恐怕不容樂觀。