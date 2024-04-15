筆下風雲：船堅炮利難敵一把刀

相對平靜的澳洲悉尼發生恐怖商場斬人案，連同被警方擊斃的兇手，起碼7人死多人受傷，傷者中更有一個9個月大嬰兒。究竟要有多喪心病狂，有多麼大的仇恨，才會連嬰兒都不放過？

儘管澳洲警方表示，事件不涉恐怖襲擊，但總理阿爾巴內塞曾表示不排除是恐襲。第一反應通常最真實，警方其後否認恐襲是否想淡化件事，以免加劇恐慌情緒，以至不用為反恐不力而被問責，還有待時間驗證。但必須強調，兇徒並不似當地白人，衣着也不如當地人乾淨企理，可能有機會是衝着以巴衝突、針對支持以色列的西方國家而來。這也解釋了為何向嬰兒落手，皆因一直有指加薩大量婦孺慘被殺害，會不會是以牙還牙報復，思之令人膽戰心驚。

事實上，中東戰火不斷，已製造了許多難民流落到西方先進國家，澳洲當然也接收不少。何況從海路偷渡到澳洲的「假難民」不在少數，今次的涉案兇徒，就被當地人形容為「澳洲版假難民」。再者，人面識別系統並非中國獨有，澳洲一樣大行其道，2,000多萬人口的數據，刷臉就能識別，行兇者是否當地人，一查就會知曉。

目前世界並不太平，戰火連天，澳洲是次慘劇，可謂再次敲響世界恐襲的警鐘，美國、英國、法國、德國等G7國家隨時成為恐襲目標。很快就是巴黎奧運，恐襲風險也是近年最高，1972年的慕尼黑慘劇，正是因為以巴衝突而導致，自此也為歷屆奧運會蒙上陰影。現在弱勢一方搞恐襲已毋須炸藥武器，一把刀仔足矣，最可怕之處是防不勝防，平靜一輪後又再捲土重來，循環往復，沒完沒了。哪管美西方船堅炮利，三不五時就大搞軍演，根本也是防止不了。