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菲傭廁所皮帶上吊亡

【本報訊】上周六晚上近10時，荃灣荃景圍97號荃灣中心一單位住戶報案，指其27歲菲律賓籍女傭在住所洗手間內以皮帶上吊。
救護員接報到場，菲傭當場被證實死亡。執法人員於現場未有檢獲遺書，其死因則有待驗屍後再作確定。
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