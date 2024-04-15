4月15日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月15日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
菲傭廁所皮帶上吊亡
【本報訊】上周六晚上近10時，荃灣荃景圍97號荃灣中心一單位住戶報案，指其27歲菲律賓籍女傭在住所洗手間內以皮帶上吊。
救護員接報到場，菲傭當場被證實死亡。執法人員於現場未有檢獲遺書，其死因則有待驗屍後再作確定。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240415-0415_00176_264/菲傭廁所皮帶上吊亡
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc