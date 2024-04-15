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青年長跑臨衝線暈倒
男子由救護車送院治理。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨晨9時50分，杜老誌道20號灣仔運動場，一名姓陳（19歲）男子跑步期間突然暈倒地上，更一度陷入昏迷。救援人員接報趕至將事主送院，幸他當時已回復清醒。據了解，事主在上址參與10公里跑步賽事，於最後兩圈時步履不穩，至終點附近便倒下。
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