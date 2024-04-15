3刀煞唔留手 19歲黑青浴血街頭

圍斬10秒 乘車蹤杳 本港又發生血腥斬人案！一名懷疑有黑幫背景的00後青年，昨晨離開油麻地一酒吧時遭人伏擊，3名刀手從後撲上，手起刀落狂斬其手腳部位，大約10秒後遺下倒臥血泊的事主，乘坐接應車輛逃去無蹤；事主其後忍痛聯絡同門求救，清醒被送院救治。據悉，事主報稱對案件一無所知，人員正全力緝捕落手兇徒、接應車輛的司機及車主共5人，並積極調查行兇動機。

據了解，遇襲男事主姓杜（19歲），懷疑有黑社會背景。昨晨約6時，他在長樂街18號一幢大廈內的酒吧消遣，期間自行離開大廈，打算為女友購買繃帶。惟杜男尚未走遠，3名男子便從現場停泊的一輛汽車落車，並且從後衝向杜男，以切肉刀對其施襲。兇徒揮刀圍斬大約10秒，逞兇後跳回原車絕塵而去。

杜男四肢中刀，血如泉湧，但意識仍然清醒，待刀手離開後，立刻致電向一名同門交代大致經過，由後者代為報案求助。救援人員抵達現場，為杜男進行初步包紮後，再將其抬上救護車送院。執法人員經初步調查後，將案件列作「傷人」跟進，正追緝5名人士歸案。其中3人是落手斬人的男子，他們相信是本地人，案發時身穿深色上衣，戴手套和口罩，並分別穿着黑色、淺色及藍色長褲；另有一名駕駛接應車輛的男司機，以及該車的女車主正受到通緝。據悉，事主聲稱不知道遇襲原因。

目光起爭執 逾20人聚集毆鬥 另外，昨晨10時許，執法部門接獲報案，指尖沙咀山林道17至19號對開有超過20人聚集毆鬥，當中有人手持玻璃樽施襲，懷疑有人受傷。大批人員持盾趕至現場，並且截獲10多名男女，但未有發現任何傷者。

人員其後指示部分人面向牆壁接受搜身，查明各人身上並無違禁品或武器，經進一步調查後，相信有人因目光問題起爭執，但不涉及打鬥案，將案件暫列「糾紛」跟進；而在調查的過程當中，人員查出其中一名男子因欠交罰款被通緝，已將其拘捕帶署。