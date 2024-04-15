澳門消息：偷渡快艇避查翻側 11男獲救1女命危

【本報綜合報道】執法部門於上周四（11日）查悉有犯罪集團將循水路協助非法入境者從內地偷渡到澳門，並在路環黑沙沿岸登岸，人員隨即進行聯合部署。翌日（12日）凌晨，人員發現一艘快艇於黑沙龍爪角對開海面靠岸，遂立即採取行動，兩名涉案內地男子為逃避截查，駕駛快艇以高速及危險駕駛方式逃走，最終導致快艇翻側，船上多人墮海。

救援人員隨即在海上進行搜救，船上11男一女全數獲救，包括兩名涉案內地男子，以及10名非法入境男女，當中一名非法入境女子受傷送院，情況危殆。

每名人蛇索價4萬 人員經調查後，涉案犯罪集團向每名偷渡者收取3萬至4萬元人民幣（3.3萬至4.4萬港元）以協助其非法進入澳門，9名男偷渡者聲稱抵澳門目的為從事非法兌換。兩名涉案內地男子承認犯案，按犯罪集團的指示接載非法入境者偷渡，每人可收取5,000元人民幣（約5,500港元）作為報酬。