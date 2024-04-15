扮買兩餸飯 閃電手掠4000元

【本報訊】前晚7時許，一名身穿黑色上衣、灰色長褲及戴口罩的男子，假扮顧客進入太子長沙灣道與界限街交界一間兩餸飯店，透過「嗌餸叫飯」調虎離山，再趁在收銀機旁的女職員轉身準備拿起外賣盒時，伸手偷走收銀機內逾4,000元現鈔，然後奪門逃去。女職員轉身不見對方，當時大感困惑，其後才察覺失財。

趁職員轉身犯案

網上流出有4條涉事片段，顯示該名賊人曾於事發兩餸飯店觀察情況，其後步進店內選購食物。當時有一名女職員正在清潔，整個人背向收銀機，另一名女職員則站在收銀機旁位置，後者聽到賊人點餐後，不虞有詐打算提取外賣盒，詎料其視線甫離開，賊人便以「閃電手」攻向收銀機，大手一抓便取走一疊鈔票，並且就此從鏡頭消失。從鏡頭見到，賊人的動作一氣呵成，絲毫未有猶豫，落手過程僅約一秒，令人防不勝防，懷疑屬於慣犯。