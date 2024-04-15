欠債男氣槍劫找換店 潛逃36小時就擒

【本報訊】上周五下午約1時10分，一名男子闖入觀塘巧明街一間找換店，期間取出疑似手槍指住店內客人的背部，威脅兩名職員交出約17萬港元及約7,000元人民幣後，隨即逃去無蹤，事件中無人受傷。執法人員調查現場一帶閉路電視，發現賊人在案發前數小時已到達巧明街，並於周圍徘徊，他在得手後沿駿業里跑向觀塘道行車線，繼而登上一輛正停車等燈之的士逃走。

贓款交老婦 4度換裝 人員進一步翻查沿路「天眼」和途經車輛的車Cam，迅速鎖定涉事的士之車牌號碼，並且了解到賊人於深水埗耀東街落車，其後在賊人落車地點附近的垃圾箱，檢獲其行劫時所穿着的黑色外套和鞋。另外，人員從大量閉路電視影片見到，賊人在抵達深水埗後，曾接觸一對年約60至70歲的男女，並將部分款項交予女方；而在逃走過程中，他不斷穿梭不同街道和後巷，並且4次轉換自身裝束，以及挑選無閉路電視覆蓋的路線，試圖擾亂人員的調查方向。

人員循線追查後，成功鎖定賊人身份，並於案發後約36小時、亦即昨日凌晨約1時半，掩至賊人位於將軍澳健明邨的寓所附近，以涉嫌「持械行劫」將其拘捕。被捕人士姓胡（27歲），報稱保險經紀，相信因欠下賭債鋌而走險，他現正被扣留調查。人員正調查與被捕人士接觸的男女身份及涉案贓款下落，不排除有更多人被捕。

據了解，被捕人士在案發當日凌晨從澳門返港，相信有人賭博輸錢，連高利貸欠下約200萬元債項，至當日早上才產生犯罪計劃，而涉事店舖地理位置四通八達，方便逃遁，因此被選定為落手目標。另外，賊人犯案時所持的懷疑槍械，據稱僅為氣槍，事後已被丟棄於深水埗區內後巷。