安全指示16年未遵辦 議員斥消防例無牙虎

【本報訊】佐敦華豐大廈奪命火警，造成5人死亡數十人傷，大廈法團被揭早於2008年被屋宇署發出消防安全指示，要求提升至切合現代要求的防火保障，但對方一直未遵辦指示，令社會高度關注舊樓的維修管理及消防安全問題。立法會議員田北辰昨在電台節目批評《消防條例》是「無牙老虎」，當局未有善用《建築物條例》罰則，保障公眾安全，認為政府處理大廈消防問題時，應與舊樓維修看齊，由當局進場執行長期未遵辦的法定命令。

指公用通道隱患被忽略 立法會議會鄭泳舜在同一個電台節目亦稱，涉事大廈有賓館經營，和油尖旺區不少舊樓一樣，發牌只考慮賓館處所內的情況，忽略大廈公用通道可能存在惡劣的安全隱患情況，政府應檢討收緊《賓館條例》要求。另外，不少人在舊樓經營劏房，市區重建和打擊劏房工作要同步進行。

立法會議員謝偉銓則指出，本港社區尚有不少類似華豐大廈的舊樓，當中存在檢查維修和消防問題，認為要更新市區，單靠市建局難以做好，必須有私人市場參與；至於該如何吸引私人公司參與，他認為政府應提供經濟誘因，確保項目有盈利，例如提高小區經濟價值，增加吸引力。