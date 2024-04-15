華豐大廈健身中心熏黑 器材燒毀

【本報訊】消防處表示，佐敦華豐大廈大火當日調查發現，大廈火警警報系統、消防栓、喉轆系統及滅火筒，都不在有效操作狀態，處方已向相關人士發出「消除火警危險通知書」，會密切跟進個案，如未能於限期內遵辦通知書規定，會採取執法行動；處方並另就大廈未有年檢進行調查，如發現違規將會執法。

至少7滅火筒逾期未檢查 本報記者昨早重返火災現場，發現一樓起火位置對開的健身中心仍然封閉，內裏牆身嚴重熏黑，部分健身器材燒毀。而大廈多處則滿目瘡痍，走廊漆黑一片，部分地方有臨時光管照明，大量燒毀的雜物仍未清理，亦發現有燒焦老鼠屍體，有居民返回單位執拾物品。大廈貼有告示，指目前大廈升降機及食水服務暫停，僅有部分單位供應電力及煤氣。

此外，涉事大廈更至少有7個滅火筒逾期未檢查，遍布多個樓層，其中一支滅火筒理應在2019年11月完成檢查，惟至今接近4年仍未檢查；至於其餘過期的滅火筒，則分別列明需於2022年、2023年完成檢查。根據現行法例，擁有人須安排註冊消防裝置承辦商，每年檢查滅火筒最少一次；另外滅火筒亦需每5年進行水壓測試，以確保該消防設備時刻處於良好的備用狀態。

消防處表示，註冊承辦商於2022年9月21日為華豐大廈完成消防裝置及設備年檢後，未有再進行年檢，處方去年11月1日曾向大廈發信，要求每12個月進行年檢一次。處方正就大廈未有年檢進行調查，如發現違規，將會執法。

市區重建局回覆本報表示，華豐大廈參加了該局5項資助計劃，當中包括樓宇更新大行動2.0（第二輪）及消防安全改善工程資助計劃（第二輪）等，但該大廈法團就該兩項資助計劃提交申請至今超過3年，仍未選出承建商展開工程。

主席指法團因維修費內訌 現屆上任約半年的該大廈業主立案法團主席葉小姐指，去年9月只有一間顧問公司參與，報價約3,000多萬元，惟政府報價僅1,000多萬元，差價太大，令法團人士內訌，經常因維修事宜爭吵，因有部分人只希望做物有所值的工程而拒絕「天價」維修。她續指，現任法團去年10月成立後，已更換清潔公司，令大廈樓梯更乾淨；亦打掉梯間破爛的石屎、油漆以改善環境。法團對今次大火造成傷亡，感到十分哀痛，亦感謝各方伸援手。