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亞航引擎故障 急降港機場

【本報訊】昨日下午約2時23分，泰國全亞洲航空一班由南韓首爾飛往泰國曼谷的XJ701班機，懷疑在飛行途中出現引擎故障，需要在赤鱲角香港國際機場急降。消防處接獲機場控制塔通知，隨即作出局部戒備，航班亦在其後安全降落，有驚無險。
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