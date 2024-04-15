搗工廈毒工場 檢貨值160萬

【本報訊】東九龍總區執法部門根據線報，得悉有黑幫販毒集團在觀塘區一工廈開設製毒工場，暗中製造懷疑霹靂可卡因，以供應本地市場。人員經深入調查後，於上周五晚上7時許掩至位於偉業街的目標工廈，並在現場截獲一名姓陳（20歲）男子，從其身上搜出23包已被包裝好、共重約500克的懷疑霹靂可卡因。人員其後持法庭手令搜屋，再在單位內搜出26包已完成包裝的懷疑可卡因、約170克懷疑可卡因粉末，以及多種製毒工具和包裝工具。