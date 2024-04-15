學生鬥廚藝食譜 推廣惜水飲食

【本報訊】水務署自2019年起推出「惜水大使計劃」，招募中學生成為「惜水大使」，讓學生認識水資源的珍貴，從而實踐節約用水，並向公眾宣揚惜水訊息。計劃今年舉行「惜水食譜設計比賽」及「惜水廚藝大比拼」，惜水食譜得分最高的五強會即場炮製其菜式，比併廚藝及分享各自的惜水貼士，推廣惜水飲食文化。

比賽由聖母無玷聖心書院的何崴慈，憑「中外匯聚夏日清爽二人定食」奪得冠軍，他指計劃令他更留意香港及其他地方的水資源現況，冀能感染更多人學習珍惜用水。亞軍的陳慧璇和林梓榆，則分享此計劃改變了他們用水的習慣，在生活中比以前更加珍惜用水。季軍的吳詩敏及鄧雋詩亦指出，比賽讓她們了解到很多不同菜式和惜水方法，發現原來用很少的水就能烹調出美味菜餚。

部分食譜將被餐廳選用 決賽後，設有惜水工作體驗活動，「惜水廚藝大比拼」的冠、亞及季軍將於暑假期間體驗水務署工作及協助籌劃惜水推廣項目；另亦會舉行「今餐有惜水」餐廳協作企劃，「惜水食譜設計比賽」誕生的25個優秀食譜中，部分食譜將被指定餐廳選用，推出期間限定「惜水菜式」。