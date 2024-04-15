發展河畔城市 明渠陸續活化

【本報訊】為提升城市形象、優化康樂及休憩空間，政府早於2019年發表的施政報告提出「河畔城市」的概念，讓多種功能的河道與休憩設施融入城市中心，以加強河岸的連繫性，促進人與人之間的互動，共同享用河道設施，體驗水體多功能的價值。而過去稱為啟德明渠、長約2.4公里的啟德河，是市區第一條「綠化河道走廊」。

現正進行活化工程的翠屏河是配合「起動九龍東」的都市計劃，在提升排洪功能的同時，亦會成為綠化河道走廊，在河道中建造人工浮島及觀景平台，以及沿河畔建造6條跨河通道，串連觀塘區內設施，營造具活力的公共空間，藉此改善區內的城市面貌。

大圍火炭料2029年竣工 去年遇上洪水暴發的沙田大圍明渠，預計於今年第3季展開活化工程。長約兩公里的大圍明渠項目將重新鋪設現有的混凝土河床和引入綠化植物，為了讓市民走到河道附近進行親水或近水活動，擬於河床建造一條行人徑、平台、有階梯座椅的出入口及相關的樓梯和斜路，並在中游河段設置「河內景觀步道」。

與大圍明渠同時動工的，還有火炭明渠。長約1.7公里的火炭明渠的項目除把河道活化成綠色的走廊之外，亦要兼顧周邊環境的聯通性，希望將來提升易行度，市民可以很方便沿道賞四周環境，並會運用空間，將藝術裝置放進河道裏。大圍和火炭明渠工程均預計在2029年第4季完工。