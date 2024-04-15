醫健：藥到病除：選擇蚊怕水都有科學

要選擇到一種適合你和有效的蚊怕水，就要多多留意蚊怕水的成分。

1.DEET避蚊胺

避蚊胺是市面上最有效的驅蚊劑，並能有效對抗蜱蟲、跳蚤、黑蠅和蠓。一般而言，濃度10%至35%在大多數的情況下已經能夠提供足夠的防蚊保護。但如需要到瘧疾地區，建議可使用50%。

避蚊胺會在噴後立即生效，市民應遵照產品標籤上的說明和注意事項，在外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。避蚊胺不應噴在塑膠、人造絲、皮革和塗漆或清漆表面。

6個月以下的嬰兒在一般情況下，不建議使用含避蚊胺的昆蟲驅避劑。但如兒童要前往蚊傳疾病流行的地區，兩個月或以上的兒童亦可使用濃度上限為30%的避蚊胺。孕婦也可以安全地使用20%至30%的避蚊胺驅蟲劑。在極少數情況下，使用後可能引起皮疹。

2.Picaridin派卡瑞丁（又稱Icaridin）

含派卡瑞丁的驅蟲劑能有效對付蚊子、蜱蟲、跳蚤、黑蠅和蠓。兩個月或以上嬰兒和孕婦均可使用。派卡瑞丁和避蚊胺同樣有效。派卡瑞丁較少引起皮膚過敏和刺激的情況。但這成分在市場上相對較新，缺乏全面的上市後監管。

3.IR3535

含IR3535的驅蟲劑能有效對抗蚊子、蜱蟲和叮咬蒼蠅。兩個月或以上嬰兒和孕婦均可使用。但是，美國農業部實驗室發現這種驅蟲劑的效果比避蚊胺低10倍至100倍。在預防攜帶瘧疾的蚊子叮咬方面，其效果不如避蚊或派卡瑞丁，故不應在有瘧疾的國家使用。

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