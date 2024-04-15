中醫：氣虛者行山反傷身 倡按體質選擇運動項目

【本報訊】適切運動能鍛煉體魄，但過度運動輕則拉傷肌肉，重則撕裂韌帶勞損關節。有中醫師表示，體能基礎各有不同，運動的效果亦有差異，若能在選擇運動項目時配合自身體質，例如氣虛者不宜行山，不僅可以避免身體勞損，同時可以更明顯改善體能與健康。

陽虛者不宜渡海泳滑雪 基督教聯合那打素社康服務註冊中醫指出，平和體質人士大多飲食均衡、起居有常，運動無特殊禁忌，只要循序漸進，大部分運動都可以嘗試。氣虛人士則不適合長時間運動，運動頻率應按體力決定，每次控制在一小時內，可做隨時休止或跑動距離較短的運動，例如跳繩、超慢跑、舞蹈，但不宜行山、拳擊、長跑等導致大量出汗的運動。

陽虛體質者，不宜晚上、陰雨天及寒冷環境中運動，例如渡海泳、滑雪、需要跑動的球類運動等都會加重身體負擔。中醫建議可做節奏緩慢的運動，例如太極拳、瑜伽、室內器械健身、居家肌肉鍛煉。氣鬱體質者應選擇有助調節呼吸節奏的均速運動，例如長跑、單車及游泳，忌重量訓練及需要爆炸力的無氧運動。

陰虛者避免高溫下鍛煉 陰虛體質者應避免在高溫環境下做運動及日曬大汗出，不然會影響睡眠，中醫建議選擇游泳、滑冰等運動。濕熱體質者適合耐力訓練，例如行山、游泳等。血虛體質者，盛夏室外運動容易因大汗脫水出現頭暈中暑，中醫建議逐少加強耐力的運動，例如徒手訓練及超慢跑等。