當局研投資項目 推動組裝合成

【本報訊】面對土地和房屋日益迫切的需求，再加上基建工程量巨大，發展局局長甯漢豪昨日撰寫網誌時表示，該局提出了多項措施加強「組裝合成」建築供應鏈，包括透過應用研發，發展創新材料和建築技術，並採用數碼工程監督系統，加強監督工程質量和安全。港府亦會在今年內成立建築研發及測試中心，推動整個行業加強創新應用。

發展局助理秘書長（組裝合成）鄭子龍表示，發展局跨部門高效建築督導委員會將制訂多項短期及長期措拖，以支持及加強組裝合成建築供應鏈。港府亦在北部都會區已預留建造業用地作組裝合成發展之用，並同時於龍鼓灘填海範圍研究發展先進建造產業園區，建立本地組裝合成生產設施和培育專業人才。

鄭又提到，港府今年亦會展開研究工作，考慮以投資方式支持組裝合成產業發展。研究方向包括探討投資組裝合成供應鏈的機會、形式、風險和回報，以及對整體經濟帶來的益處等。

加強大灣區供應鏈協作 港府亦將加強與大灣區組裝合成供應鏈的溝通和協作，包括定期發布組裝合成年度整體規劃，預告未來將會推出的組裝合成項目，並會實施組裝合成製造商認證計劃，以協助業界及早規劃組裝合成生產設施，及提升有關組件在生產過程和產品質量的監督。