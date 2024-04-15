製作人手不足 3座包山改中型

【本報訊】長洲太平清醮標誌之一的3座巨型包山，經過一年以包山掛畫及小包山頂替後，今年有望重現「中型包山」。

根據長洲太平清醮值理會最新透露，花了近一年尋訪製作包山的師傅，但遍尋國內外亦難以覓得合適的人選，現時得到一名有製作小包山經驗的師傅相助，期望來年能夠擔起製作更大型包山的工作。

有做小包山經驗 師傅相助 太平清醮值理會主席翁志明表示，自去年太平清醮結束，便開始尋找製作今年太平清醮包山的師傅，但尋遍國內外都未能物色到適合人選。他提到，曾與一直承接包山的陳家聯絡，原本打算答應對方開價的21萬元，但對方最終因人手問題而未有簽約。

翁志明提到，值理會最後找來一位相熟、具製作小包山經驗的師傅，為今年太平清醮製作3座22、23呎高的「中型包山」，形容包山較去年高逾一倍，屆時亦會砌台升高包山。他寄望今年的包山師傅在未來，能嘗試製作更大型包山，並在往後能重現過往的巨型大包山。

去年因為承辦的包山世家以人手及場地問題婉拒下，3座大包山「消失」，太平清醮值理會另覓承辦商不果，改掛出3幅巨型包山掛畫及設置3座10呎高的小包山。