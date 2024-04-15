長洲搶包山選拔賽 89健兒烈日揮汗

【本報訊】一年一度的長洲太平清醮將在下月15日舉行，而搶包山比賽則在16日的凌晨零時45分，於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽。89名健兒昨午先舉行選拔賽，最快攀上包山頂的9男3女健兒可進入決賽。其中攀樹運動員首次參賽便以首名出線決賽，9屆「包山王」郭嘉明亦成功晉級；但最年長的參賽者則失落決賽，期望明年再戰。

攀樹運動員 包山王成功晉級 長洲昨午天氣炎熱，60男29女的健兒齊集北帝廟遊樂場足球場巨型包山參與選拔賽，鬥快攀上包山頂，爭取下月中決賽的入場券。首次參賽的攀樹運動員馬學銘（35歲）以42秒43的時間，首名出線決賽，他表示對最快爬上包山頂感意外；又表示會繼續訓練，希望在決賽時享受賽事。去年失落包山王的郭嘉明及上屆包山王鍾玉川，亦順利入決賽。

2019年包山后 奪女子組首名 2019年「包山后」龔子珊以54秒73成為女子組第一名進身決賽，她透露，速度較去年慢，但目標採用穩定策略出線決賽。她提到另外兩名入選決賽的女選手均有攀石經驗，打算加強鍛煉自己的體能應對。首度參戰的18歲女將林楚穎，亦順利取得決賽入場券。不過，今屆年紀最大的62歲朱同恩未能入圍，他表示對上一次參賽是10年前，今年在朋友鼓勵下一同參賽，但攀爬速度不夠年輕人快。朱笑言只要體能許可，明年亦會繼續參賽。他又鼓勵熱愛攀石的年輕人踴躍參與搶包山，多留港消費、振興長洲經濟。

選拔賽初賽、複賽最佳成績的12名健兒（包括最少3名女參賽者）將可參加於下月15日晚上11時30分至翌日凌晨零時45分舉行的搶包山決賽，健兒們要在指定時間內摘取平安包，得分最高的男女健兒，將可成為「包山王」及「包山后」。奪得3屆比賽冠軍的男女健兒將成為「包山王中王」或「包山后中后」。