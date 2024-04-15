藝術融入重建 香港文學舘6月開放

【本報訊】香港是個中西文化薈萃的國際大都會，市區重建局在推展市區更新工作的過程中，將藝術文化融入重建項目，當中位於灣仔茂蘿街7號重建項目的香港文學舘將於今年6月開放予公眾參觀，介紹本港文學發展歷史。

市建局行政總監韋志成昨日發表網誌，指會從3個層面推動多元藝術和文化發展，包括夥拍藝術家在重建項目內創作壁畫和藝術裝置、為藝術團體及地區組織提供展覽和活動場地，以及透過社區協作，舉辦社區導賞團，為舊區注入藝術生命力。

互動裝置 展示作家手稿 他列舉多個文化融入重建項目的例子，包括中環「H6 CONET」及灣仔茂蘿街7號（M7）及旺角618上海街。今年6月，香港文學舘將會落戶M7，並開放予市民參觀，屆時除了介紹香港文學的發展之外，亦會透過互動裝置，展示香港作家珍貴的手稿、出版刊物和簽名本等，加深市民對文學的認識。至於旺角618上海街，團隊除了保留項目範圍內10幢戰前「騎樓」式建築外，亦為唐樓建築群注入新生命和用途。自2017年起與不同類型的藝術、創意文化和社區團體合作，舉辦了約300項與藝術和文化相關的活動。

另外，市建局在九龍城推動市區更新，團隊早前進行公開招募，物色本港及海外的壁畫藝術家，日後在「龍城」區創作多幅壁畫，彰顯當區潮泰特色文化。團隊接獲約30份申請，大部分來自本地的藝術家，亦有部分來自泰國、德國和法國等地。團隊正審視每份申請，並將邀請獲甄選的藝術家提交壁畫設計建議書。

未來，市建局團隊會延續將藝術和文化融入市區更新項目的理念，並以「油旺研究」的建議，包括將在洗衣街／花墟道發展計劃，興建一個面積不少於8,800平方米的水道公園，種植鮮花樹木及灌木，營造「賞花熱點」。