監考易App甩轆 未經資科辦把關
【本報訊】耗資約900萬元開發的香港中學文憑試（DSE）「監考易」及「報到易」應用程式連日失靈，考試及評核局最後決定停用「監考易」，考生續用「報到易」。創新科技及工業局局長孫東受訪時指，現時政府內部「有一個大的名單」，政府資訊科技總監辦公室會對相關政策局或部門推出的重要科技項目負責，惟考評局並非政府部門，當局日後會研究當推出這些與民生有緊密關聯的系統時，要向相關政策局報備，並納入名單，由資科辦進一步把關，希望日後不會再有類似事情。
日前取消使用監考易後，考評局指英文科「聆聽及綜合能力考核」約4.3萬名考生中大約80%考生使用「報到易」程式自行報到，過程暢順，沒有收到異常的報告。其他考生亦已由監考員協助報到，所有試場均能依時開考，如期完成考試。當局會繼續密切監察「第二代公開考試支援系統 （PESS2） 」的運作情況，作出適當的跟進行動。
聯絡考評局 提供技術支援
資科辦去年起要求決策局及部門推出大型電子服務前，須由資科辦安排獨立第三方進行負載和壓力測試。資科辦早前表示，考評局雖然是財政獨立的法定機構，但政府資訊科技總監辦公室高度關注事件並已主動聯絡考評局提供技術支援。
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