監考易App甩轆 未經資科辦把關

【本報訊】耗資約900萬元開發的香港中學文憑試（DSE）「監考易」及「報到易」應用程式連日失靈，考試及評核局最後決定停用「監考易」，考生續用「報到易」。創新科技及工業局局長孫東受訪時指，現時政府內部「有一個大的名單」，政府資訊科技總監辦公室會對相關政策局或部門推出的重要科技項目負責，惟考評局並非政府部門，當局日後會研究當推出這些與民生有緊密關聯的系統時，要向相關政策局報備，並納入名單，由資科辦進一步把關，希望日後不會再有類似事情。