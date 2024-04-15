光纖遲遲未入屋 75鄉村上網龜速

政府資助鋪線 恐等到2026年 港府矢言要將香港發展成智慧城市，但近年多項科技項目都甩轆，不單止「SmartPLAY」（康體通）、「監考易」等多個政府電子服務系統頻頻故障，通訊基建建設亦十分緩慢。鄉郊村屋多年來遲遲未有光纖網絡入屋，只能靠銅線網絡固網上網，網速上限僅每秒8兆比特（Mbps），相當於3G流動網絡的網速。當局早年展開擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃，目標涵蓋新界和離島235條鄉村，但目前只有160條鄉村完成光纖鋪設，完成率未及70%，尚有約75條鄉村需繼續忍受「龜速」上網，等到2026年才有望解決。科技界人士批評當局推展光纖入村進度緩慢，令村民生活在5G高速上網年代，卻要網上過慢生活。

網速上限慢如3G 傳圖片耗一分鐘 到底8Mbps是甚麼概念？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，8Mbps就如回到3G年代，以網上觀看影片為例，可能要不停載入，而且畫質十分低清，即使在通訊軟件向朋友發送一張圖片，亦可能要用上一分鐘。他指，5G技術發達後，不少遲遲未等到有光纖上網服務的村屋住戶會選擇直接以5G流動寬頻家居上網，惟數據超過一定用量後會被降速，上網有一定限制。他認為有關計劃在2018年提出，但至今仍有最少兩年才能完成，所用時間有點長，估計或與疫情間大部分資源撥於抗疫有關，影響到工程進度。

僅南丫島完成鋪設 多村落未接達 擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃於2018年提出，涉及逾7億元。當局分別於2019年6月及2020年1月進行了兩次招標，並分6個項目進行相關工作。截至本年2月，只有涵蓋南丫島的項目五已完成所有工作，而項目一（北區）、項目三（部分沙田區、部分大埔區、元朗區、屯門區、荃灣區及葵青區）、項目四（部分沙田區及部分西貢區）及項目六（大嶼山、長洲及坪洲）則只完成接達30%鄉村的第一期里程碑，項目二（部分大埔區及部分西貢區）則完成第二期里程碑，接達70%鄉村。

大澳以前只靠銅線提供基本的電訊服務，上網速度可能跟不上現代人要求。在大澳生活超過50年、經營零售生意的張志明表示，以前上網速度只有8Mbps，而且經常斷線，顧客使用信用卡或八達通付款更會因為斷線而無法轉帳。在資助計劃下，大澳部分鄉村和商戶去年年中已經有光纖網絡覆蓋，上網速度提高至1,000Mbps，不但沒再出現無法轉帳的情況，空閒時更可上網看影片。

當局稱規模龐大要掘路 施工需時 另外，梅窩部分鄉村也正進行光纖網絡鋪設工程。梅窩學校在資助計劃推出後，教師可以靈活安排網上互動教學。該校教師黃明發表示，光纖網絡可支援20至30部平板電腦同時上網互動，教師亦可設計網上課程更能引起學生興趣。

通訊事務管理局辦公室市場及競爭科主管詹建寧表示，資助計劃令高速寬頻服務在偏遠地區更普及，同時為其他電訊服務，例如5G和Wi-Fi無線上網提供基礎設施，有助香港智慧城市發展。她預計整個計劃在2026年或之前完成，惠及約11萬名村民。她續指，拓展光纖網絡涉及大規模工程，包括開掘道路等，個別項目更要在沒有道路連接的偏遠地區或郊野公園內進行，施工時間較長，故希望村民體諒和配合。