碰瓷又再興起 治安亂象叢生

「碰瓷黨」源於內地，意指騙徒蓄意讓他人摔爛假貨，再要求高價賠償，後來引伸到製造假車禍敲詐他人。此股歪風其後殺入本港，時不時就有發生，但隨着「車Cam」流行，碰瓷黨無所遁形，騙徒想呃人也不容易。詎料不法集團變陣出擊，招攬中學生充當車上乘客，與其他車輛發生碰撞後，訛稱學生受傷，輕易騙得車主賠償，堪稱沒有做不到，只有想不到！

執法部門接獲舉報，指一名男子於過去半年間，共舉報44次輕微車禍，甚至一日內發生兩宗車禍。經調查後，發現有人招攬中學生乘坐其座駕，車禍後他們會訛稱受傷，犯案者藉此利用司機的內疚感以索取賠償。初步資料顯示，犯案者已向不同司機索取約6.5萬元賠償金。當局以涉嫌「串謀詐騙」拘捕11人，年齡介乎14至24歲，包括24歲男主腦及8名中學生。

很明顯，男主腦為了增加敲詐得手機率，特別利用中學生串謀犯案，藉此減低對方懷疑，以及激起對方同情心，屢屢輕易得手。而有關中學生之所以甘於被利用，肯定也會從中獲得小量利益回報，結果年紀輕輕，黑白不分，淪為罪犯。

今次的碰瓷案，有別於過往的碰瓷車禍。過去通常是單獨犯案，趁駕駛人士不察，騙徒突然衝出捱撞；又因為以前「車Cam」並不普及，車主為免麻煩和被保險公司增加保費，往往付錢私了。近年這種手法已難以得逞，騙徒甚至會被車主將「車Cam」片段放上網公審，於是變陣出擊，更加縝密。一次「車禍」騙取一、二千元，車主覺得不算多，往往賠償了事。有人疑食髓知味，上得山多終遇虎。

事實上，當一個地方的經濟不景，罪案自然就會倍增。香港在疫後的經濟復甦不如預期，樓市股市跌跌不休，有人鋌而走險，絕對不足為奇。別說碰瓷黨再次興起，馬路炸彈更是無日無之，令人動魄驚心。危駕、醉駕、毒駕、瘋狂駕駛，鑊鑊新鮮鑊鑊甘，例如去年7月，將軍澳一輛私家車拒絕截查，撞傷一名執法人員，加速行駛至單車館外失事，剷上路邊花槽石壆再衝入單車徑始停下，車上搜出毒品。又如去年10月，長沙灣一輛黑色「寶馬」房車疑行車證過期，與執法人員展開追逐，人員一度擎槍喝令司機落車，惟對方突踩油撞開數車逃去，非常瘋狂。

更不必說，黑幫街頭仇殺、南亞兵團打家劫舍、藏毒販毒，已成這些年的香江一景。早前油麻地深夜便發生疑似黑幫尋仇血腥事件，一名中年漢乘坐友人私家車途中，突遭一輛七人車和一輛私家車前後夾擊，將其所乘車輛閘停，中年漢被「行刑式」狂斬雙手。上月中短短4個多小時內，屯門、元朗、天水圍又接連發生3宗街頭劈友血案，涉及本地兩大黑幫爭女。

香港過去被譽為安全城市，可惜已成過去。本地黑幫愈來愈囂張，南亞兵團愈來愈狂妄，就連年輕人也容易被利誘誤入歧途。世風日下，道德淪亡，怎能不令人慨嘆？