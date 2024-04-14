龍七公：習馬再次會面 思考兩岸走向

國民黨前主席馬英九早前聯同一班台灣青年到大陸展開「和平之旅」，由深圳、廣州一路北上至北京，並與習近平等多名官員會面。筆者認為，這次「習馬二會」展示了中共中央在對台事務上的自信，與台灣政治團體交流的誠意和開放，以及對年輕人的重視。中美關係固然是未來兩岸走向的大格局，但兩岸的自身互動更為重要。

這次會面安排在北京人民大會堂的東大廳而非過去的福建廳和台灣廳，馬英九一方與會者有政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄、馬英九基金會執行長蕭旭岑，以及同行的一班青年學子。而陪同習近平與會的有中央政策研究室前主任王滬寧、中央書記處書記蔡奇，以及中共中央台灣工作辦公室兼國台辦主任及副主任。有台灣媒體指馬英九一行多位已卸任的領導人，能得到習近平及現任兩位中央政治局常委一同接見，這安排是非常高規格的禮遇。

高規格黨際接觸 這可說是一次高規格的黨際接觸，展示了中央在對台事務上的自信。官媒對是次會面的報道標題是「中共中央總書記習近平10日下午在京會見馬英九一行」，這表示習近平是以中國共產黨的中央總書記身份會見馬英九。大家都知道馬英九是國民黨的前黨主席，但未必知道政治大學前身是國民黨的中央黨校，「東亞研究所」更是上世紀60年代由蔣介石指示設立、專責研究中共的智庫單位，而蕭旭岑也曾任國民黨秘書長辦公室主任。由此可見，這次會面雙方主要與會者的黨務關係基本是可以配對起來。

其次是中央對與台灣政治團體交流的誠意和開放態度。習近平在談話中指出，「兩岸同胞都是中國人，沒有甚麼心結不能化解，沒有甚麼問題不能商量，沒有甚麼勢力能把我們分開……制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實」，「只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來……增進了解，累積互信，化解矛盾，尋求共識」。有媒體認為，中共中央釋放了對台灣各政治團體廣開溝通大門的善意。

此外，這次會面所接見的不只是馬英九及一行前官員，更有一批同行的年輕人。習近平在談話中指出，「青年是國家的希望、民族的未來。兩岸青年好，兩岸未來才會好」。不少關注兩岸關係的學者認為，中共近年已由過去以代理人溝通，改為直接向台灣民眾溝通；近年中央對港澳台居民在內地發展上有不少便利政策和措施，以促進在內地的台灣居民融合，鼓勵台灣青年到內地發展。制度上融合是重要的，然而中央的政策措施在落實上往往因不同省市執行而有所不同，一些地方在公職和事業單位編制甚至社保安排上，仍存在差別待遇。中央有需要檢視各級地方政府在落實台灣以至港澳居民在內地制度性一體化工作，避免被一些形式化、短期化、局部化的活動代替，拖了中央融合工作的後腿。