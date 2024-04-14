冰鑑春秋：杜特爾特叛國還是愛國

菲律賓前總統杜特爾特不忍了，公開披露菲律賓與中國之間關於仁愛礁的君子協定！根據杜氏的說法，該協定允許向擱淺在仁愛礁的馬德雷山號運送食物和水，但不允許運送建築材料。這個說法在菲國引發軒然大波，議員直指杜氏叛國！但菲律賓國防部長卻呼籲民眾不要討論此事。

菲律賓參議員漢迪夫洛斯對此提交一項決議案，要求調查杜氏與中國之間的協議，確認限制修復擱淺的馬德雷山號的決定是否構成叛國行為。她說：「如果停止強化馬德雷山號，菲律賓不僅會失去一個重要的戰略前哨，也將無法捍衞主權。」她痛批：「杜特爾特老是向北京卑躬屈膝，將他與中國的關係置於我們國家利益之上。」對於參議員的指控，菲律賓總統小馬可斯卻說，他們窮盡一切努力，也找不到相關的證據。

其實小馬可斯心知肚明，杜氏確實與中國有這樣的協定，然而這個協定根本不是叛國，而是愛國！菲律賓故意在仁愛礁擱淺馬德雷山號，不僅違反國際法，更危害生態環境，本應遭受國際譴責。但由於美國希望在南海遏止中國壯大，所以一直鼓動菲律賓與中國作對，才會容忍這種荒謬的作為一直持續下去。杜特爾特與小馬可斯都深知這一點，只是杜氏選擇在中美之間平衡發展，小馬可斯為了自己家族的利益，不得不配合美國演出罷了。

中國大可以直接把擱淺船隻拖走，但為甚麼不這樣做呢？就是希望能就南海問題與菲律賓達成協議，而不是讓對手下不了台。事實是，杜特爾特的協定不僅幫菲國節省大量經費，在主權上也沒有損失，反倒是小馬可斯勞民傷財，到最後仍舊在南海主權上一無所獲，所以誰愛國？誰叛國？就看你從哪個角度去觀察這件事情。