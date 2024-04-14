強詞有理：燈塔崩塌

以色列轟炸伊朗駐敍利亞大使館後，全世界都在觀望伊朗將會如何報復。美國似乎比以色列更緊張，除了不斷發出警告，國務卿布林肯還分別致電中國、土耳其、沙特等多國外長，促請運用自身影響力，說服伊朗不要報復以色列。按照美國國務院發言人米勒的說法，「局勢惡化不符合任何人的利益，各國應敦促伊朗勿令局勢升級。」這種邏輯未免太奇怪，到底是誰令局勢升級？以色列悍然轟炸伊朗大使館，明顯違反國際法，違反「基於規則的國際秩序」，美國不但沒有譴責，反而替其百般狡辯，現在還不准伊朗報復，天下還有公理嗎？

美以一向信奉舊約聖經的「以眼還眼，以牙還牙」，凡事有仇必報，而且加倍奉還。按照這種原則，如果伊朗報復大使館被炸，也是天經地義，以其人之道還治其人之身。當然，伊朗是否報復、如何報復，目前仍是未知之數，但作為受害者，伊朗絕對有權利自衞反擊。美國與其要求中國等國家向伊朗施壓，何不直接要求以色列遵守國際法？再說，中國本身也深受美國霸權之苦，有何義務為其做說客？

自作孽，不可活，中東亂局是美以一手造成，理應由自己承擔。以色列濫殺無辜，美國助紂為虐，不僅與伊斯蘭世界為敵，而且失去絕大多數國家的支持。他們依恃霸權，奉行強權即公理那一套，終將為自己的胡作非為付出沉重代價。畢竟群眾眼睛是雪亮的，美國的虛偽雙標可以欺騙世人於一時，不可能欺騙世人於永遠。

聯合國安理會即將再度審議巴勒斯坦加入聯合國的申請，這是對美國國際誠信的又一次檢驗。聯合國早就提出以色列和巴勒斯坦分別建國的兩國方案，世界上絕大多數國家表態支持，美國近期也一直聲稱支持兩國方案，既然如此，巴勒斯坦加入聯合國應該沒有問題吧？恐怕未必，以色列不願接受兩國方案，美國自然也不願或者不敢接受，因為華盛頓早就被猶太集團綁架，身不由己。

只是今時不同往日，兩國方案獲得國際社會廣泛認同，如果美國再次行使否決權，等於站在全世界對立面，今後還如何以「世界領導者」自居？長期以來，美國作為「民主燈塔」和「山巔之城」的道德幻想，成為許多人認同其霸權的重要基礎，現在隨着道德幻想破滅，其霸權基礎也將徹底崩塌。