龍吟虎嘯：美日菲要和中國死磕

美日菲於白宮舉行峰會，在軍事上針對中國的意圖和部署至為明顯詳細，前所未見，拉開架勢要和中國「死磕」。其主要內容，一是美日菲決心在東海、南海捍衞所謂航行及飛越自由。二是三國領導人嚴重關切中國在南海的危險及進犯行為。三是三國領導人關切中國在南海島礁軍事化及非法海事主張。四是堅決反對中國在南海危險地利用海警船及海上民兵船隻，反對中國干擾其他國家近海資源開採。五是美日菲嚴重關切中國一再阻撓菲律賓船隻行使公海航行自由，阻礙仁愛礁補給線。

六是呼籲中方遵守國際仲裁法庭2016年所謂的南海裁決。七是峰會強烈反對中國破壞日本對中日有主權爭議的釣魚島長期與和平之管理。八是峰會敦促和平解決兩岸問題。九是美國、日本支持菲律賓海岸防衞隊的能力建設，明年美日菲將進行海上三邊演習，加強集體應對。十是美日菲三邊國防合作也將於明年在日本周邊進行海上訓練。

美國為了遏制、打壓中國，在東海、南海拉上了日本這個大嘍囉和菲律賓這個小嘍囉，構建「三邊」防務軍事合作關係。美國和日本、美國和菲律賓都有所謂「共同防禦條約」，這是美國拉住日菲今後有可能助美與華作戰的「法律依據」。當然，美國知道，它要是不以中國為最大競爭對手、不想在十幾二十年內打垮中國，中美之間是沒有可能發生戰爭的，中國更是絕不可能主動對美開戰的。

可是，美國儘管知道這些，但它的霸權主義、帝國本性，是不允許以上述思維制訂「國策」的。恰恰是，美國只能以不允許任何國家超越美國、不允許任何國家在競爭中威脅美國，見到苗頭不對就先下手為強，逼對手投降或乾脆消滅，這包括使用武力、發動戰爭。然而這要有藉口。中日有釣魚島之爭、中菲有仁愛礁等之爭，美國就可以利用這些，利用它和日、菲的「共同防禦條約」，挑起美國對華代理人戰爭，乃至中美戰爭。