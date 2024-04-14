坦言集：伊朗報復

各方的動向似乎都指向中東大戰。

以色列轟炸伊朗在敍利亞的大使館，除殺害伊朗革命衞隊的將領，更重要的是違反國際慣例，相等於直接攻擊伊朗領土，伊朗不可能不報復。而從以軍回防部署看，以色列是預期伊朗會報復，甚至可以說，以色列此舉目的是引伊朗報復，從而開啟大戰，以軍出擊。

伊朗遲遲未出手，相信是評估形勢，也作周詳的安排，這幾天下來，應是一切就緒。此所以美國呼籲伊朗抑制，也威脅會全力支持以色列，一是恐嚇伊朗，表示美以同一陣線；二是以此作為理由，在以色列受襲時，可進行干預。從以色列的部署看，似乎有計劃在伊朗出手後，全力出擊，重複以往中東戰爭中以色列後發反制的戰略，也希望得到同樣的勝利結果。

伊朗的報復會採怎樣的方式呢？

第一，必然是極強度的空襲，把現時地方武裝的空襲程度加大，無人機、導彈、火箭炮等悉數射往以色列境內，但會避開平民區，而集中軍事設施、基礎設施，以至軍政大樓。伊朗不會像以色列在加薩那樣瘋狂的無差別殺戮。耶路撒冷當然會迴避，這一輪的空襲會是多方向、多重點和數量龐大，使以色列的防空系統沒法阻截，也以此摧毀以軍的部分實力，打擊其有生力量，削弱其反擊能力。避開平民區，旨在公告世界與以色列民眾，伊朗的報復行動不是種族主義清洗，而是打擊以色列政府的種族主義行為。

第二，伊朗軍隊包括革命衞隊不會直接出兵攻以，但是可以發動周邊的伊朗系地方武裝，以至敍利亞軍隊，從黎巴嫩、敍利亞和西岸佔領區，循地面攻擊以境內據點，並部署應付在空襲之後以軍的反擊。這會是以守為攻的第二輪攻擊，主要打擊以軍的反擊，使以軍在空襲受創之後，沒法借反擊成功來達到以往中東戰爭的勝利結果。而且在以軍反擊失敗時，地方武裝大可以在西岸佔領區和加薩，把以軍及以色列非法殖民者驅趕，光復這些以色列非法佔領地區，增強戰後與以色列談判的籌碼。

以色列想借伊朗出手後反擊來爭取另一次中東戰爭的勝利，伊朗則可借此摧毀以色列的軍力，讓巴勒斯坦借機翻身，迫使以色列執行聯合國的「兩國方案」，巴勒斯坦建國。後者將是中東最好的結果，前者則會使中東繼續大亂，或許便是美國期望的結局。