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食肆無牌賣酒 拘65歲漢

涉案男子（中）被帶走調查。 涉案男子（中）被帶走調查。
涉案男子（中）被帶走調查。
【本報訊】長沙灣區執法人員，於上周五晚上約9時在區內展開執法行動，期間發現九江街一間食肆懷疑無牌售賣酒類飲品。行動中，人員拘捕一名65歲男子，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「藏有酒類飲品可作販賣用途」，他已被帶走調查。人員同時在該食肆檢獲市值約4,000元的懷疑酒類飲品。
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