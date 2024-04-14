打擊無牌販賣 深水埗充公逾3公噸貨

【本報訊】就深水埗北河街街市附近一帶的無牌販賣活動，食環署在今年首3個月已收到156宗投訴。該署與執法部門過去一連5日在深水埗打擊區內的無牌販賣活動，並作出27宗檢控，充公3.2公噸的貨物。另外執法人員亦拘捕對食環職員威嚇的人士。

5日行動作27宗檢控 食環署昨日公布，該署在上周一至五（8至12日）在深水埗的大南街、北河街市政大廈及鴨寮街一帶，採取突擊行動。當中食環署對涉嫌無牌販賣及阻塞公眾地方，向相關違規人士共作出27宗檢控，並檢取約3.2公噸貨物或物品，涉及無牌販賣人士的年齡介乎25至59歲。同時執法部門亦對違例及造成阻礙的相關車輛作出檢控，並發出36張定額罰款通知書。同時對食環署人員作出威嚇行為的人士亦被拘捕。

初犯者亦可罰款收監 該署補充，留意到當區最近傍晚至晚上時間，出現大量懷疑有組織的無牌販賣活動，當中包括使用車輛作為攤檔，霸佔馬路，對市民造成嚴重滋擾。其中在北河街街市附近，該署在首3個月已收到156宗投訴，而且有關無牌販賣的人士更多次無視食環署人員發出的警告，甚至作出威嚇行為。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），除非持有食環署簽發的有效小販牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，違者可遭檢控；一經定罪，初犯最高可罰款5,000元及監禁一個月，再犯最高可罰款10,000元及監禁6個月，而且涉案的貨物及設備會被檢取及充公。如無牌販賣活動阻塞通道，執法人員可引用《簡易程序治罪條例》（第228章）加控違例人士在公眾地方擺放物品造成阻礙；一經定罪，可處罰款25,000元或監禁3個月。