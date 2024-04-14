供應過多恐樓市衰 「公營屋量睇數據」

10載建41萬伙 未來5年進度力追 本港房屋供不應求。房屋局局長何永賢昨日表示，要解決房屋問題需要增加房屋供應，現時本港約有53%人居住私樓，而餘下的47%人則居住公營房屋，政府會小心留意兩者供應，以確保公營房屋供應不會影響私人市場。她又提到，對比起2010年，本港現時有更多合適土地，而房地產市場狀況也已經改變，當局可以提早規劃公營房屋供應量。

何永賢昨日出席電台節目時表示，政府需要在未來5年內，以快速建築的方法增加公屋單位，她對此有信心。不過，她指出政府在去年《施政報告》提出，未來10年興建約41萬個公營房屋單位，但未來5年的土地仍不足夠，只能滿足三分一的需求，故政府必須追趕進度，以在接下來的5年處理餘下三分二的需求，希望有助公屋平均輪候時間有所下降。

對於有聲音擔心公屋供應量過多會影響樓市，何承認本港房屋不單用於居住，更會影響經濟，故大眾一方面不希望樓市下跌，另一方面也希望能夠有居所可住，政府會小心留意數據資料，平衡公營房屋和私樓供應量。

稱難預計人口流動性 被問到近年本港人口數目變化大，要如何以此平衡公營房屋和私樓供應量，何永賢則指人口變化是所有現代城市都會面對的問題，因不同城市均會有人口流出或流入，有市民為了工作而離港、或是學生留學等，故本港人口的流動性難以預計，政府會參考數據資料作出預測。

她又舉例指，由資料可見，近年本港家庭結構變小，以前大部分人若無結婚便會繼續和家人一起居住，但現在很多年輕人在賺錢後便會想搬走，以擁有私人空間，故細小單位的需求有所增加。但她強調，港府並不想有納米樓的出現，因為早前樓價升高等因素，令納米樓應運而生，但認為此現象並不健康，政府現時有要求單位面積不能小於26平方米，房委會建的公營房屋亦同樣受限，未來不會令單位面積變得更細。