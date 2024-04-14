遊泰染寨卡 2男列輸入個案

【本報訊】衞生署衞生防護中心前日（12日）剛公布一宗輸入性寨卡感染個案後，昨日（13日）再發現一宗與日前個案相關的感染個案，一名健康良好的19歲男病人自本月3日起發燒，翌日出疹，近日才被發現血液樣本帶有寨卡病毒，現時情況穩定。他與日前被列為輸入個案的16歲男子是同行者。

一患者曾被蚊叮咬 衞生防護中心表示，該名19歲男病人本月8日曾再到基督教聯合醫院急症室求診，同日入院接受治療後，翌日出院。待中心公布日前的16歲男子個案後，19歲病人是該患者的同行人士，曾於3月28日至4月3日逗留在泰國蘭達島，他們於4月6日返港。19歲病人亦表示曾於蘭達島多次被蚊叮咬，日前獲安排再次入住該院接受治療，結果血液樣本經化驗後證實帶寨卡病毒。

現時，19歲男病人的家居接觸者至今沒有出現病徵。中心的接觸者追蹤工作及跟進調查仍然繼續。至於16歲病人則自4月7日起發燒、頭痛及後眼窩疼痛，同日到聖德肋撒醫院求醫，後再到聖保祿醫院求診並入院接受治療，現時亦情況穩定。中心已將個案通報泰國衞生當局。