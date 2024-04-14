指定球場辦潑水節 市民毀譽參半

【本報訊】昨日是泰國新年，素有「小曼谷」之稱的九龍城雖一如過往，在區內舉行相關活動，不過最有特色的潑水祝福，須在指定場地進行。官方指今次改動，是希望讓更多遊人享受節日，樂在其中。不過有市民抱怨安排不明所以，令節日大為失色。

為提振地區經濟，九龍城民政事務處聯同九龍城區議會及香港九龍城工商業聯會，在泰國新年前夕（12日）開始，一連3日在賈炳達道公園舉行「龍城美食潑水泰繽紛」，場內不但設有泰國特色市集，還有泰拳邀請賽同潑水體驗。至於過去潑水節主要地點的城南道，則改為車尾箱市集。市民只可在賈炳達道公園的籃球場進行為時45分鐘的潑水體驗。民政及青年事務局局長麥美娟指有關措施，只是將潑水節範圍擴大，加上車尾箱市集的新元素，今次的改動是希望更多市民可以享受節日，樂在其中。被問及如果有人在指定場地外潑水，政府會如何處理，麥美娟說若有人違反法例，有關部門會公正執法。

市民吳先生帶同7歲兒子入場體驗潑水活動，他說相較在街頭，指定地點潑水會玩得更開懷，事關入場人士全都有備而來，大家都不介意濕身；相反在街頭潑水或會惹來某些人不快，畢竟未必人人都願意被濺濕。在會場售賣串燒的泰國華僑林先生，指港人持水槍追逐互射，可能是對泰國文化有所誤會，潑水動作其實是一種祝福，泰國人都是點到即止。對當局規限潑水活動，他表示理解。

車尾箱市集 旺丁不旺財 在城南道從事零售的江先生，指市民潑水需在球場進行的做法，令節日氣氛大打折扣。據說去年有執法人員被人射水濺濕，明白有些人的動作確實過分，但累及活動不能在街頭進行，感到遺憾。他說以車尾箱市集取代城南道的潑水活動，雖可帶來一些人流，但多數只是來逛街，絕少幫襯，可謂旺丁不旺財。

童年居住在九龍城的市民趙先生，直言今次安排令節日失色，把潑水節活動局限在球場實在沒意思。