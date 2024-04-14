林村河圓坑奇貌 網民：非洲鯽築巢

淺水區挖窩 作交配場所 大埔林村河驚現神秘圓圈，被網民戲稱外星人到訪留下足迹。有網民在社交平台群組張貼多張相片，顯示林村河的河底出現數十個形狀大小相若，看似人工建造，相當工整的圓形坑洞。該網友又貼出河面的相片，指上游河水污濁。貼文一出隨即引來多名網友留言，亦有網民引用資料來拆解圓圈之謎，獲得不少人讚好。

有網民前日下午在社交平台群組「大埔Tai Po」張貼多張相片，指大埔林村河出現的神秘坑洞，迅即引起網民熱議。有網民留言指「年年都係咁」，又有人戲稱「悟空打唔中布歐打咗落水底」，亦有網民稱無知就迷信。其實有多名網友亦道出真相，神秘圓形坑洞其實就是「非洲鯽築巢」。網友解釋，俗稱「非洲鯽」的吳郭魚，牠們的繁殖習性非常特別，成熟的雄魚會發情，這時雄魚體色鮮艷，並會在河邊淺水區單獨挖窩，窩呈淺渦形，直徑約30至40厘米，深約10至20厘米，若有雌魚逼近，雄魚甚至會逼雌魚進窩進行交配。

列世界百大外來入侵種 而根據資料，吳郭魚繁殖速度驚人，耐污能力極強，會剝奪原生魚種的生存空間，屬於入侵物種，被國際自然保護聯盟物種存續委員會的入侵物種專家小組（ISSG）列為世界百大外來入侵種。該等魚種在1954年前後傳入到華南，因其形似鯽魚，原產自非洲，被水產部專家費鴻年稱為非洲鯽魚，簡稱非洲鯽。記者林建平