醫健：伶牙俐齒：預防牙周病復發 靠長期維護性治療

牙周病與很多慢性疾病一樣，根本不存在根治（cure），只能夠穩定（stabilized）。試想想，何時聽過醫生跟你說：某某，你的糖尿病已經痊愈，以後也不用再測血糖不用再吃藥了？最好的對話也只能夠是：某某，你的糖尿病很穩定，請繼續努力控制飲食控制血糖，千萬別忘記要定期測血糖，半年後見吧！

糖尿病如此，牙周病亦差不多。牙周病被診斷後，病人會接受深層次清潔清洗牙周袋，亦會接受口腔衞生指導。（口腔衞生指導其實是很重要亦花很多時間的，有牙周病的病人需要每天保持高強度清潔，亦要靠長時間訓練才可達到） 如果病情嚴重，有機會個別牙齒需要額外接受各種牙周病手術去控制病情。那牙周病穩定與否是用甚麼指數決定呢？基本上是用牙周袋深淺去衡量，所以經歷治療後，牙周袋是可以變淺的（變穩定）。

接受治療後，牙周袋有比較淺，牙肉流血紅腫情況改善，牙周病是否就離開了？當然不是，牙周病只能穩定，病人要長期參加牙醫的牙周病維護性治療才能穩定病情（periodontal maintenance care）。第一，一個口腔有很多牙齒，每隻牙齒都有可能有牙周袋，牙周病病人在經歷治療後，某部分牙周袋變比較，但沒有完全消失是十分常見的（部分康復而沒有完全康復）。牙周袋比較淺但仍存在，它們需要靠牙醫定期在維護性治療幫忙清洗，減低牙菌膜在袋內積聚及後來引發病發的風險。

第二，承上文提及，長期高強度口腔清潔對於牙周病病人是十分重要的。在前期牙周病治療，牙醫會花足夠時間訓練病人清潔牙齒，包括牙縫，後牙內側面外側面或是排列不整齊的地方也是比較難駕馭的，有些有心做好的病人要花上6至9個月才完全駕馭清潔也是有發生過的。而長遠來說，病人在前期密集式治療後，清潔有機會變得懶散，或是突然就忘記了某部分的清潔內容，長期參加維護性治療可以給予牙醫有機會檢查病人清潔情況，若果懶惰了，有牙醫提醒要點以及加以鼓勵，病人就可以避免口腔清潔打回原形，牙周袋重新裝滿細菌，隨時再病發了。

第三，定期牙周袋檢查是十分重要的。牙周病被稱為沉默的疾病（silent disease），因牙周袋可以靜靜地惡化，不會透過明顯的發炎，告訴你有需要求醫。所以定期在維護性治療探測牙周袋深度，才可以在牙周袋病發初期及時發現，再作補救。

至於，要多久做一次牙周病維護性治療？牙醫會透過分析病人的牙周袋情況、口腔清潔狀況，以及其他背景資料例如糖尿病或吸煙情況去決定多久治療一次，一般周期為3至6個月一次，很穩定的病人可以9至12個月一次。

牙周治療科專科醫生 陳溢謙