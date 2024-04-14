施政報告宣傳片耗近140萬

【本報訊】政府向來都會透過電子媒界或社交平台等不同渠道發放資訊。議員陳仲尼要求政府交代有關宣傳的製作開支；議員吳永嘉則關注政府透過外判服務，巡查微博、小紅書等內地社交媒體有關香港的內容，所涉的開支預算。當局的回覆，2023/24年度製作費最高的宣傳片是2023年施政報告電視宣傳短片，需139.7萬元；至於2024/25財政預算案公眾諮詢亦要59.8萬元。

預留200萬監察內地輿論 另外，電視播放長度60秒的2024年行政長官新年賀詞，製作費用46萬元；現屆政府上任一周年工作的電視宣傳短片亦要89萬元；宣傳「開心香港」亦花費70.9萬元。另外，新聞處預留約200萬元用作監察內地社交媒體輿論。

在社交平台方面，微博（Weibo）的追蹤人數最高，達123萬人，平均增長率為1.9%；至於社交媒體的政府專頁「添馬台」，追蹤人數在去年只得5.3萬人，增長率為2.9%。當局指，本港與內地關係密切，隨着愈來愈多內地網民不時分享及討論本港政策或社會情況，新聞處有需要擴大輿論監察範圍至微博、小紅書和抖音等內地常用的社交媒體平台，以及時掌握網絡輿情。