大橋研「雙Y」方案 連接港深珠澳有望

【本報訊】廣東省政府3年前曾提出研究，將港珠澳大橋打通連接深圳，讓深圳能夠經大橋來往珠海及澳門。珠海市自然資源局上周四（11日）發布《珠海市國土空間近期規劃（2021-2025年）》草案公示，顯示在綜合交通體系中，作為「三橋」之一的港珠澳大橋，有望「政策突破，連通深港」，意味着港珠澳大橋「單Y」（一橋連港珠澳）變「雙Y」（一橋連港深珠澳）有最新進展。

港珠澳大橋在規劃初期，落腳點曾引起爭論，最後內地政府在2005年決定排除深圳，只連接港珠澳三地，亦即是現行的「單Y」方案。其後，港珠澳大橋於2018年啟用，廣東省政府官網曾在2021年發布《廣東省綜合交通運輸體系「十四五」發展規劃》，提出「研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道，更好發揮港珠澳大橋作用」，亦是港珠澳大橋建成營運後，首次將「雙Y」研究，正式列入廣東省政府相關規劃文件。

擬前海引出支線銜接 相隔3年，是次《珠海市國土空間近期規劃（2021-2025年）》草案公示又提出，港珠澳大橋可望「政策突破，連通深港」，被相關人士認為是「從省到市，終於迎來實質性進展」。廣東相關交通部門負責人曾對記者透露，據初步設想規劃，可望從深圳前海引出支線，銜接香港大嶼山的港珠澳大橋；但該支線的具體線路或可行性仍有待粵港澳三方進一步研究磋商。