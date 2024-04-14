垃圾徵費 前官員反對擱置 議員批講就容易

指政策複雜 部分問題當局未能解答 政府早前將垃圾徵費實施日期延後至8月1日，改為在4月1日起在14個地點推行先行先試計劃，而先行先試計劃踏入第二周，有政界人士關注當局最終會否擱置計劃。身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀昨在電視節目表示，需待「先行先試」完成再作全盤考慮，目前不評論是否適合推行垃圾徵費計劃。而當局會否再度延後或擱置計劃言之過早，就算政府改變政策都不是「跪低」，聽意見並不等同於沒有能力執行政策。對於有前官員發聲評論政策，葉劉淑儀就指前官員「講就容易，唔係佢哋執行」。

葉劉淑儀在節目中表示，香港人均製造垃圾多、堆填區擴建難，垃圾徵費用意良好，但影響700萬人，加上很複雜導致有反對聲音。不過，她表示政府有進行解說工作，但亦有部分問題政府未能解答。被問及會否押後或擱置計劃，葉劉淑儀稱言之過早，垃圾徵費執行期由環境及生態局局長決定，認為政府會考慮市民回饋再作決定。

對於多名環境局前官員先後表態，認為政府應如期推行垃圾徵費，擱置政策或等同推翻過往政府的決定。葉劉淑儀認為前官員「講就容易」，因執行政策的不是前官員。她強調不能將政府改變政策視為「跪低」，正如政府早前維持樓市「辣招」，曾被批評不聽意見，如今政府聽取意見「撤辣」，也不應該被批評無力執行政策。

倡研海島旅遊吸內陸客 葉劉淑儀又提到，本地消費表現正受到港人北上熱潮影響，政府應思考是否目前環境下仍要增加市民負擔。而目前本港的經濟困境，其中一個因素是港元走強，令旅客在香港旅遊的成本很高。她認為，政府舉辦盛事吸引旅客來港的策略正確，因為盛事來港的旅客留港時間相對會較長，消費也較高。

她希望各界做好「民間外交」，推廣香港作為「盛事之都」的形象。不過，她指18區日夜都繽紛帶動人流，惟經濟收益不會很高，政府要強化內地沒有的旅遊體驗，例如值得研究「海島旅遊」，可吸引居住內陸的內地遊客。