支援大廈管理計劃 華豐慘劇前無參與

【本報訊】佐敦華豐大廈內有35間持牌賓館，日前的三級大火引發各界關注消防安全，民政及青年事務局局長麥美娟昨日表示，華豐大廈接獲消防安全指示多年，但並無遵辦，本身亦無參與各項政府支援的大廈管理計劃，直至火警發生後已改稱會參與。至於是否需要修例，令賓館申領牌照時考慮其消防安全狀況，麥美娟強調發牌制度嚴謹，形容今次事件是慘痛教訓，是否修例則需要社會討論，亦涉及大廈管理問題，政府會在不同方面着手。

麥美娟表示，政府推出消防安全指示支援計劃，協助法團申請資助，若業主不清楚如何遵辦，會協助組織業主大會跟進，而業主本身有責任做好大廈管理，惟事發的華豐大廈在發生三級火前並無參與計劃。她認為，油尖旺區有較多高樓齡的商住樓宇，政府將協助「三無大廈」成立法團，以往組織法團後，當局僅提供一年服務，現時會延長至兩至3年，待法團上手才會退場。

賓館發牌方面，麥透露條件須符合消防安全，如大廈的逃生設施，賓館房間數目等，並需每年提交消防安全證書。當局抽查時若發現違規，會要求糾正，甚至取消牌照。

同區大量賓館未遵辦驗樓 此外，根據民政事務總署牌照事務處資料，華豐大廈共有35間持牌賓館，分布於1至15樓。油尖旺區內不少舊樓均有大量賓館，如美麗都大廈有135間持牌賓館，大廈曾於2017年9月18日接獲強制驗樓通知，至今仍未執行；重慶大廈更屬最多，共有239間持牌賓館，大廈於去年3月31日接獲強制驗樓及驗窗通知，但均未遵從。