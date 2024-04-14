華豐疑爆趁火打劫 升降機電路板失竊

3級火4女1男仍危殆 上周三（10日）佐敦華豐大廈3級火警釀5死40傷，傷者中仍有5人危殆。惟起火的華豐大廈卻發生懷疑「趁火打劫」事件，執法部門昨日接報，指兩組約值20萬、放在大廈天台的升降機電路板失去，人員經初步調查後，把案件暫列「盜竊」跟進。而大廈在昨日仍未解封，有工人在場維修供電設備；另為求安心，有業主立案法團在昨午安排法事超渡大火死難者，冀他們安息。

3級火警發生後，至昨日仍有4女一男傷者情況危殆，分別留醫伊利沙伯醫院、瑪麗醫院和沙田威爾斯親王醫院。昨日下午12時42分，執法部門接獲報案，指擺放在華豐大廈天台、兩組用作控制升降機的電路板不翼而飛，總值約20萬元。由於大廈仍未解封，各戶居民返回單位俱需要登記及由人員陪同，經初步調查後，把案件暫列「盜竊」跟進，正進一步了解事件經過，暫未有人被捕。

義工替部分居民換門鎖 此外，執法部門及民政事務處人員，昨日繼續駐守在華豐大廈門外，為災民提供支援，並安排他們分批返回大廈單位，以便取走個人財物及日用必需品。昨日上午10時許，有工人抵達大廈維修火災中受損的供電設備，而大廈部分單位仍暫停食水及電力供應。同時，有義工團體到場替大廈住戶提供災後重建支援，他們其後獲准進入大廈視察環境，以便跟進維修工作。據了解，他們初步會義務替十多戶居民更換毀壞的門鎖，以及清理起火樓層走廊的積水及雜物。

法團安排法事超渡亡魂 另外，在昨日下午1時許，有法團安排法事，替在大火中死難者進行超渡儀式。執法人員一度封鎖彌敦道往尖沙咀方向、近佐敦道一段慢線。至下午2時，多名法師在大廈外設壇，擺放鮮果祭品及佛像經幡舉行儀式，並有信眾誦經祝禱，期間附近商戶及有途人駐足，雙手合十冀死者安息。