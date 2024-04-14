本學年逾1800幼師棄教席 流失率近20%

【本報訊】在移民潮等多個因素影響下，教師人手按年下跌，不論幼稚園、小學或中學都受到影響。教育局向立法會特別財委會提交的文件中披露，幼稚園教師人手方面，在2023/24學年參加幼稚園教育計劃下的幼稚園教師當中，目前的流失教師人數（臨時數字）為1,839人，已高於上一學年的1,810人，流失率達19.3%，平均服務年資達11.2年，當中970人為同時開辦全日制及半日制幼稚園教師，486人為只開辦全日制幼稚園教師，383人為只開辦半日制幼稚園的教師。