DSE英文聆聽卷 多考生提早完成

【本報訊】中學文憑試（DSE）昨日舉行英文卷三聆聽及綜合卷，有考生試後表示「輕鬆」，認為題目不難；亦有考生認為今年較困難的B2部分指引刁鑽，稱「B2真係好難」。英文科老師就提醒學生做卷三時小心陷阱，以免「中伏」失分，又強調作答第二部分時最重要做好時間分配，避免「做唔晒」，但亦有不少考生提早完成，收卷前十分鐘有人已伏在桌上休息。

考生黃同學認為今年題目不算難，與以往相比更算簡單；又表示錄音內的口音、語速算正常，聆聽時無遇上問題。自己亦有充分時間完成試卷。不過另一位陳同學就認為今年難度不低，直言「B2真係好難呀！」他指該綜合部分沒有明確指引，考生需自行於資料內找所需內容，找答案過程比較複雜，直言自己「做唔晒」。

觀鯨活動題目有埋「伏」 今年錄音內容第一部分包括人類大遷徙的歷史及其展覽、三位人士學習外語的經驗，以及中國傳統節日等；第二部分就圍繞自然生態、租船出遊等。廠商會中學英文科主任彭小靜老師認為今年錄音艱深字不多、口音正常，而必答的第一部分亦算簡單直接，考生需作答的內容亦不算長，雖有小部分語速較快，但亦有重提答案，對同學應該不會太難。不過她就提到，有部分答案於錄音中非順序出現，考生需要謹慎作答。

而第二部分，同學可選B1或較難的B2題目作答。彭老師認為考生作答B1綜合部分，要留意時間資料上所講的時序，亦要注意保持禮貌語氣；亦要留意字眼，若考生字詞恰當，如第二題能引起讀者興趣來觀看展覽，則有機會是「攞分位」。B2部分一向不僅考同學聆聽能力，亦要有一定理解、綜合資料的能力，彭老師以今年其中一題為例，「觀鯨活動跟進報告」一題中，考生要找有關公司提供的服務，其中資料第8頁提到有「免費自助餐」，不過第10頁就指該服務現時已取消，若不小心隨時「中伏」失分。對於不少同學未能於時間內完成第二部分題目，她強調這部分最重要的是時間管理，為每一部分預留時間，不要在一題上浪費太多時間。