頻頻出事 無節省時間 考生指「報到易」多餘

【本報訊】文憑試點名程式問題不斷，考評局日前宣布，昨日起停用「監考易」，改為人手點名，但考生仍要用報到程式「報到易」，但昨日僅有約80%考生可以順利使用「報到易」，部分考場仍有無法登入的情況。有考生表示前兩日程式無法登入。亦有考生認為安排「多餘」，所需登記時間與人手點名無分別。

考生陳同學表示先前考試兩款登記方法都用過，認為對考生來說兩種方式分別不大，又指即使人手登記亦未會影響考試表現。歐同學考試時就使用人手登記，她指自己過去三日只有第一次登記時用到，之後就無法正常使用，又認為「報到易」要考生「自己整」會較人手方式麻煩。另一位考生黃同學卷三被安排於特別室應考，他表示特別室內採用人手登記，自己沒有使用報到易。又表示因為程式頻頻出事而無法使用，而考生使用程式亦未有方便多少，認為安排「多餘」，自己過去兩日都沒有使用「報到易」。

專家﹕開發商設計系統有缺陷 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，新點名程式整個系統都要倚靠手機無線網絡上網，若監考員或考生網絡不穩就已經無法使用，而多年前支付寶等程式已採用「雙離線技術」解決有關問題，但開發商就未有使用，認為開發商有問題，而整個系統設計亦有不少缺陷。不過他亦指當局於現階段難以全面「煞停」兩個報到程式，因為硬件上未必有準備，「焗住要頂硬上」。