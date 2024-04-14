「報到易」即使甩轆 教局：可人手覆核

【本報訊】考試及評核局耗資900萬元研發的第二代公開考試支援系統發生故障，「報到易」及「監考易」同時出現問題，部分考務人員及考生均未能登入，仍須用人手紙本點名。教育局對事件表示非常關注，強調會確保文憑試順利進行，又指即使「報到易」有問題，亦可採用人手覆核，不會影響考試，着考生毋須緊張。

重申無海外院校不承認文憑試 教育局局長蔡若蓮昨日在電台節目表示，對考評局系統故障一事非常關注，不過在過去數天未有因系統出現問題而影響考試，但當局仍會精益求精，確保考試順利進行。她又提醒考生，無論「報到易」有否出現問題，都不會影響考試，因為仍可用人手覆核，故不必過分緊張。

問及有人涉嫌將中學文憑試的考卷上載到內地社交平台，蔡若蓮引述考評局指，考場的通訊被屏蔽，考生難以上傳照片，要嚴防網上故意誤導的訊息。至於對於坊間有指，部分海外院校不承認取代通識教育科的公民與社會發展科，她重申無院校不承認文憑試，全球不少大學都想搶香港的學生，只是部分院校收生要求或有更新，質疑網上說法有誤導。

另外，教育局推出《4Rs精神健康約章》，即休息（rest）、關係（relationship）、抗逆力（resilience）及放鬆（relaxation），蔡若蓮表示，期望約章可整合支援措施，提升對學生精神健康的關心意識，防止問題惡化。她又表示官立學校已全部參與約章，呼籲其他辦學團體積極參與。她又寄語文憑試考生保持平常心，努力過後要適當放鬆，否則可能會未能發揮應有水平。即使一時失手，亦可吸取經驗、重新出發。