增至逾億 公民科考察費加碼 教育界料內容優化

受惠人數減 4.7萬學生北上拓視野 為加強香港新一代對國家及中華文化的認識，教育局於2022/23學年開展公民科內地考察項目，所有修讀的高中學生將獲全額資助。據教育局向立法會特別財委會提交文件披露，本學年（2023年至2024年）共耗資8,260萬元全額資助逾5萬名學生參與公民科內地考察，到下學年（2024年至2025年）將加碼資助，料預算開支增至1.16億元，較本學年增約40%，惟受惠學生人數則大減4,700人至4.7萬人，減少4.8%。教育局解釋，預留1.16億元是一如以往的做法，但因內地考察尚未開始報名，來年將會加入更多廣東省外的行程，拓寬學生視野。有教育界議員認為，預算增加料與考察團內容優化有關。

教育局回覆立法會，指22/23學年共451所學校完成內地考察，較多學校選擇一天行程，經搜集不同持份者意見和考慮各種因素後，決定調節和優化23/24學年內地考察安排，包括將行程增至26個，當中7個為4至5天廣東省外行程，共接獲497所學校申請參與，較多學校選擇兩天或以上行程，亦有不少選擇4天或以上廣東省外行程。

至於文件披露，教育局於23/24學年合共斥資1.7億元，資助學生到中國交流或考察計劃，其中公民科內地考察便耗資8,260萬元，共資助5.23萬名高中公民科學生到內地考察。然而局方表示，計劃在下學年進一步發掘更多合適的參訪點，有關預算撥款將按年升40%至1.16億元，資助共4.76萬名學生到內地考察。

教育局回覆本報查詢時指，自香港與內地恢復全面通關後，2022/23學年的公民科內地考察活動便正式展開，而過去幾年涉及的開支亦因應學校及學生需求作出調整而上升，該局強調，一直按學校的意見、學生的學習成果及實際情況，檢視和優化公民科內地考察的行程安排，預計下學年將會加入更多廣東省外的行程，進一步拓寬學生視野。

對於當局擬下學年增加公民科內地考察預算，但學生人數卻按年減少，教育界議員朱國強認為「平貴唔完全關人數事，而係考察團嘅距離、日數同內容」。他又指，22/23學年很多公民科內地考察團都是較為短線及短日數，因此很多人去的成本都有限。

另推大灣區職涯探索 教育局另推出「大灣區職涯探索之旅」計劃，讓中學生親身認識大灣區不同行業的最新發展，當中包含12個不同行程。局方指，本學年暫有6,000名高中學生參與，開支達1,040萬元，預料24/25學年會有1.2萬名學生參與，預算開支達2,080萬元。

教育局亦由2018/19學年起，為每所與內地學校締結為姊妹學校的本地公營及直資學校提供經常津貼。局方指，23/24學年津貼金額為每校16.3萬元，24/25學年津貼額將按照綜合消費物價指數的變動幅度調整。