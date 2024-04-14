隨機斬人 悉尼商場6死

澳洲新南威爾士省悉尼一名男性孤狼刀手昨午在韋斯特菲爾德邦迪商場隨機大開殺戒，一共釀成至少6死，同時造成另外10人受傷，包括一名9個月大嬰兒，事後遭警員當場擊斃。有分析指中東戰事或刺激報復心理。當地警方初步證實案件不涉及恐襲。