碰瓷片瘋傳 15歲仔衝出馬路兩覓「傷機」

【本報訊】碰瓷黨以身犯險，藉招搖「撞」騙詐傷「博同情」，網上早前瘋傳一段約26秒長的懷疑「碰瓷」短片，顯示於上月2日晚上8時許，一輛私家車沿青山公路葵涌段中線往荃灣方向行駛，當駛至近大窩口邨對開，一名穿深色衫褲的少年突然從路邊跑出行車路，並懷疑衝近私家車車頭。幸好私家車司機及時減速，尾隨另一輛私家車亦徐徐停下，始避免發生車禍，而有人事後則尷尬地跑回慢線徘徊，疑似靜候下一次「傷機」。

私家車的士先後撞及 此時，快線再有一輛私家車及一輛的士駛至，少年連忙助跑衝前，橫越兩條行車線及張開雙手攔車，私家車司機見狀急煞及扭軚閃避，未料有人卻轉身迎上私家車，最終被私家車右邊車頭撞飛倒臥路中，片段至此完結。

執法部門表示，涉事的本地少年僅15歲，他當時在青山公路葵涌段690號對開被一輛私家車撞倒，再遭一輛的士撞及。該少年膝頭及臀部受傷，其後清醒被送往仁濟醫院治理。人員經初步調查後，把案件列作「交通意外有人受傷」，並已經聯絡少年的親友，以便調查意外經過及原因。

根據《道路交通條例》（第374章），任何使用道路的行人，疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪。行人不應罔顧其本人或其他道路使用者的安全，作出不負責任的危險行為。