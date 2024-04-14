車頭車尾裝Cam 遇事有證據增保障

李耀培

【本報訊】香港出現碰瓷新騙案，中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培估計，或有組織看中本港道路少有安裝閉路電視攝錄機而生歹意，提醒駕駛者若遇上輕微交通意外，必須保持鎮定；若事故中有人受傷，建議報案求助，並在執法人員的見證下簽署賠償協議，不宜因賠償金額不大而私下和解，以免助長碰瓷黨騙財。

港道路較少有閉路電視 李耀培表示，自己未曾遇過碰瓷，亦較少聽會員提起類似騙案，有可能是會員沒有察覺墮入騙局。他指，以往較常聽到內地出現碰瓷騙案，尤其是城鎮或偏遠地區，但近年內地大部分道路均安裝閉路電視，碰瓷騙案日漸減少。他推測，可能有一些組織，看中香港道路較少安裝閉路電視，故藉碰瓷騙財。

現時香港約有70%至80%車輛裝有行車紀錄儀（車Cam），李耀培建議車主應在車頭車尾安裝車Cam，「車Cam有平有貴，平嘅幾百蚊，貴嘅千零二千蚊……如果出事，可以作為自己嘅保障。」若遇上輕微交通意外，他提醒，駕駛者必須保持鎮定；若事故中有人受傷，建議報案求助，並在執法人員的見證下簽署賠償協議，並留下索償人的電話號碼，「唔好覺得淨係賠千零二千蚊，就諗住『算啦』，咁會養成一班人（靠碰瓷）搵錢。」

他又建議，車主可以透過1823程式，或執法部門的「影住駕」微信小程式，上載影片或相片舉報事故，只有正式投訴，才能讓執法部門得悉有碰瓷騙案發生。