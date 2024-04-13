冧機已成常態 智慧城市空談

港府經常吹噓香港是智慧城市，但事實是否如此呢？文憑試開考，「監考易」系統卻一連兩天「冧機」。繼前日中文科出事後，昨日英文科開考一樣重蹈覆轍，不少考場按考評局指引更新程式後，依然不能上傳考生出席資料，要改為人手點名。類似的系統故障不絕如縷，港府所謂打造智慧城市，顯然只是敷衍。考評局隨即宣布，今日起停用「監考易」，堪稱醜態百出。

因應中文科點名用的「監考易」系統失靈，考評局發出指引，要求試場主任使用指定手機並更新系統，盡早登入，但到正式點名，多間學校考場都反映繼續用不到程式。有校長直指，系統流量疑無法處理那麼多數據，因而未能將學生出席資料傳送至考評局，只能用回紙本方法點名。資訊科技界則質疑，承辦商沒有為系統做足夠的壓力測試，設計可能早已存在漏洞，形容是低級錯誤，情況不能接受。

「監考易」去年曾在50個試場試行，今年全面推行。儘管全港考場數以千計，系統需應付近5萬名考生點名，但正如業界所言，這些都是已知的數據，早就應該做好壓力測試，何況有關系統只由監考員使用，使用人數並不多，不可能連續兩日「冧機」，認為設計存在問題。顯而易見，考評局不知不覺，不監不管，到了開考甚至在首日出事後，依然沒有督促承辦商做好準備，要負最大責任。沒有考生因為系統故障而影響應考，算是不幸中的大幸。

事實上，類似笑話近年不斷上演。例如去年4月，中一自行分配學位放榜，教育局首次讓家長使用「智方便」查閱派位結果，詎料電子平台不勝負荷大塞車，家長根本無法登入系統查閱，激起怨聲載道。最經典則要數去年康文署的「康體通」系統啟用，因流量超出上限，整個系統癱瘓。至於去年底舉行的區議會選舉，電子選民登記冊同樣發生故障，票站需臨時關閉並改為人手派票。選管會事後的調查報告承認，系統未能顧及實際操作時流量的影響，亦未做充分荷載測試。

同樣錯誤犯完又犯，每次都只知賊過興兵，寫個報告當交差，從來沒有認真吸取教訓，反映港產官僚冇心冇肺冇靈魂，根本沒有重視創新科技，甚至不知智慧城市為何物，推出所謂的智慧系統、創新科技，全部不堪一擊，擺明敷衍輿論而已。無獨有偶，最新公布的全球智慧城市指數報告顯示，香港排名由去年的第19位滑落至第20位，落後於新加坡、台北及上海，正是港府對創科重視不足、推動不力的明證。

逆水行舟，不進則退。全世界都在力拚創新科技，爭做智慧城市，皆因今時今日，得科技得天下。單是深圳，創科搞得有聲有色，在國際赫赫有名的創科大戶，皆以此為基地，領跑全球。反觀港府光說不練，事事落後於人，就連簡單的點名程式也弄至一鑊泡。競爭來自四面八方，當各地都在努力追趕，只有港府大安旨意，虛應故事，長此以往，香港還有甚麼優勢可言？